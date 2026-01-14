Luci e ombre dell’architettura italiana dal 2000 ad oggi Ordine architetti ppc di Lecce in dialogo con Luigi Prestinenza Puglisi

L’Ordine degli Architetti PPC di Lecce dialoga con Luigi Prestinenza Puglisi per esplorare i venticinque anni di evoluzione dell’architettura italiana dal 2000 a oggi. Un racconto agile e diretto che analizza le luci e le ombre di un periodo ricco di cambiamenti, tendenze e innovazioni, offrendo un quadro chiaro e sobrio delle trasformazioni che hanno modellato il panorama architettonico nel nostro paese.

25 anni di storia dell’architettura italiana, dal 2000 ad oggi, raccontati con un taglio narrativo agile e veloce, irriverente e politically uncorrect quanto basta, capace di restituire a un tempo nomi, tendenze, intrecci, poetiche, percorsi e pratiche, ricerche, scuole, linguaggi, connessioni di. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

