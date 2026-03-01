Architettura contemporanea confronto a Casa Sanfilippo sul volume di Prestinenza Puglisi

Lunedì 2 marzo alle 15:30, Casa Sanfilippo ospiterà la presentazione del libro “La storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi” scritto dal critico e storico dell’architettura Luigi Prestinenza Puglisi. L’evento si concentrerà sul volume e sul confronto con l’architettura contemporanea, coinvolgendo un pubblico interessato alle evoluzioni recenti del settore. La manifestazione si svolgerà nella sede dell’istituzione, con ingresso libero.

Sarà Casa Sanfilippo a ospitare, lunedì 2 marzo alle 15:30, la presentazione del libro “La storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi” firmato dal critico e storico dell’architettura contemporanea Luigi Prestinenza Puglisi. Un momento di riflessione che riunirà esponenti del mondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Luci e ombre dell’architettura italiana dal 2000 ad oggi. Ordine architetti ppc di Lecce in dialogo con Luigi Prestinenza Puglisi25 anni di storia dell’architettura italiana, dal 2000 ad oggi, raccontati con un taglio narrativo agile e veloce, irriverente e politically...

Leggi anche: Il 30 gennaio 2026 la presentazione di “CONTEMPORANEA – Contaminazioni” il programma culturale 2026 della Casa dell'Architettura

Approfondimenti e contenuti su Casa Sanfilippo.

Temi più discussi: Studi internazionali, cinema, libri e poesia nel marzo della Casa dell’Architettura – OAR; Alpac con Architetti Arco Alpino per la cultura del progetto in montagna; L’architettura che disegna i sogni, Tullio Zini racconta il binomio tra pedagogia e spazio urbano; Tullio Zini, l’architetto modenese che progetta scuole e disegna i sogni dei bambini.

La Casa dell'Architettura di Roma presenta CONTEMPORANEA, la mostra dello stile contemporaneoVenerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18.00, si terrà presso la Casa dell’Architettura di Roma a Piazza Manfredo Fanti, 47, l’evento di presentazione ufficiale di CONTEMPORANEA, la rassegna triennale ... ilmessaggero.it

Casa dell'Architettura: ecco Contemporanea, un anno di eventi e dibattiti su tecnica, arte e spazio pubblicoPresentato all’Acquario Romano, sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia , CONTEMPORANEA – Contaminazioni, il programma culturale 2026 e primo capitolo della rassegna triennale ... video.corriere.it

Gli architetti presentano il libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi” Si svolgerà domani, alle 15:30, a Casa Sanfilippo, la cerimonia di presentazione del libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi” del noto critico e storico dell’Archit - facebook.com facebook