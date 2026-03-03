presentato alla camera il premio ugl donne di lavori donne di valori 2026

Alla Camera è stato presentato il Premio UGL “Donne di Lavori, Donne di Valori 2026”. L’evento coinvolge rappresentanti dell’UGL e altri soggetti istituzionali. Il Segretario Generale dell’UGL ha dichiarato che il premio rappresenta un’occasione di riflessione collettiva sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro. La consegna del riconoscimento è prevista per il prossimo anno.

Si è svolta presso la Camera dei Deputati la conferenza stampa promossa e organizzata dall’On. Federico Mollicone, nel corso della quale è stato presentato, insieme al Sindacato UGL, il Premio “Donne di Lavori, Donne di Valori”. Un appuntamento ormai consolidato, dedicato al talento, alla professionalità e all’impegno delle donne nei molteplici ambiti della società italiana. La cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 7 marzo 2026, alle ore 19.00 presso il Teatro Rossini in Piazza Santa Chiara 14, a Roma, sarà un vero e proprio spettacolo multidisciplinare, capace di intrecciare teatro, musica, danza e momenti di talk culturale, confermandosi così un appuntamento centrale nel panorama degli eventi dedicati alla valorizzazione del contributo femminile nel mondo del lavoro, della cultura e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

