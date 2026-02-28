Spazio donne valori | incontro di Confartigianato Donne impresa Parma

Il 5 marzo alle 18, nella sede di Confartigianato Imprese Parma, si svolge l’evento “Spazio, donne, valori” organizzato da Confartigianato Donne impresa Parma, in collaborazione con ANCOS APS Parma. L’iniziativa si tiene in occasione della Festa della Donna dell’8 marzo e mira a creare un’occasione di confronto e scambio tra donne imprenditrici e rappresentanti del territorio.

Durante l'evento, come omaggio alle ospiti invitate sarà possibile sperimentare il workshop "La donna tra un respiro e l'altro. Uscire dall'automatismo e ritrovare presenza" a cura di Barbara Tessoni e Monica Capobianco (Respira Human Upgrade): un'esperienza immersiva di circa 40 minuti dedicata al respiro come spazio di ascolto e riequilibrio, dove corpo, sistema nervoso autonomo e vita quotidiana tornano a dialogare con maggiore agio e continuità. Inoltre sarà possibile ammirare il murales artistico realizzato per l' occasione dalla decoratrice d' interni Silvia Zilocchi, la mostra allestita in Punto Arte Confartigianato dell'artista parmense Ivana Bianchi oltre a progetti di imprese autoctone femminili che favoriscono la biodiversità

Il 5 marzo, nella sede di Confartigianato Parma, inauguriamo "Spazio Donne Valori", un luogo simbolico e reale voluto da Donne Impresa Parma: una stanza che è incontro, rete, visione.