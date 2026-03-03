Presentata la partnership tra Confartigianato e l’SS Arezzo

Arezzo, 3 marzo 2026 – È stata presentata domenica scorsa allo stadio cittadino, prima del fischio d'inizio di Arezzo-Ravenna, la partnership tra Confartigianato Imprese Arezzo e la S.S. Arezzo, un accordo che unisce ufficialmente il mondo dell'impresa artigiana e quello della principale realtà sportiva del territorio in un progetto comune di sviluppo e valorizzazione della città e della provincia. La scelta di presentare l'intesa proprio sul campo, davanti ai tifosi e alla comunità amaranto, non è stata casuale ma fortemente simbolica, perché rappresenta la volontà di mettere in relazione due mondi che condividono la stessa identità territoriale e gli stessi valori di impegno, sacrificio, determinazione e spirito di squadra.