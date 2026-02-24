Borse di studio Confartigianato Orafi | la consegna durante il convegno Costruiamo insieme il futuro del distretto orafo di Arezzo

Confartigianato Orafi ha assegnato le borse di studio per sostenere i giovani talenti del settore, innescando un confronto diretto tra studenti e professionisti. La consegna avviene durante il convegno

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Venerdì 27 febbraio alle 11, in occasione del convegno “Costruiamo insieme il futuro del distretto orafo di Arezzo”, ospitato dall’Istituto Tecnico Professionale “Vasari-Margaritone” di Arezzo, saranno consegnate le borse di studio messe a disposizione da Confartigianato Orafi. Prosegue infatti la collaborazione tra l’Istituto scolastico aretino e le aziende orafe di Confartigianato. Anche quest’anno saranno consegnate 5 borse studio, dal valore di 500 euro ciascuna, offerte da altrettante aziende di Confartigianato Orafi: CROMA CATENE, FANTASY, LUIBER, OROIN E SILVER LIGHT GROUP. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Portici, Fernando Farroni federatore del Campo Progressista: “Costruiamo insieme il futuro”Fernando Farroni, federatore del Campo Progressista, invita la comunità di Portici a collaborare per costruire un futuro condiviso.

Teatro Cilea: consegna borse di studio concorso ScopellitiQuesta mattina alle 9 al Teatro Cilea di Reggio Calabria si tiene la cerimonia di consegna delle borse di studio ai vincitori del concorso nazionale dedicato ad Antonino Scopelliti.