Preoccupa il progetto per la fornace | Pronti a riferire ai cittadini

Un progetto relativo alla realizzazione di una fornace sta suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. Le autorità hanno dichiarato che sono pronti a fornire tutte le informazioni necessarie ai cittadini per chiarire ogni dubbio. La questione interessa direttamente le persone che vivono nell’area, che desiderano conoscere i dettagli e le eventuali implicazioni del progetto. La discussione rimane aperta e in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Un progetto su cui fare chiarezza, ma che provoca una certa apprensione tra i residenti della zona. Si tratta di una iniziativa per la realizzazione di una fornace che dovrebbe sorgere a poca distanza dalle abitazioni nella zona di Villanova di Sugano che è interessata anche da un progetto per un impianto fotovoltaico che dovrebbe occupare oltre trenta ettari di terreno. Gli abitanti hanno chiesto un incontro ufficiale con la sindaca per capire se ci siano elementi tali da poter scongiurare questi due interventi che suscitano preoccupazioni sia dal punto di vista ambientale che della possibile svalutazione delle abitazioni. Al tempo stesso però i cittadini chiedono all'amministrazione comunale anche di fornire loro maggiori dettagli sulle due iniziative.

