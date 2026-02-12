Gratta il biglietto e vince 2 milioni di euro | premio record in Brianza

La fortuna ha sorriso ancora alla Brianza. A Seveso, un fortunato ha grattato un biglietto e ha vinto 2 milioni di euro, uno dei premi più alti registrati di recente in Italia. La città è ancora in festa per questa vincita record.

La dea bendata è tornata a baciare la Brianza. E a Seveso si sta ancora festeggiando quella che è una delle vincite più alte degli ultimi tempi in Italia. Un fortunato giocatore ha infatti vinto ben 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci. Secondo quanto riporta Agimeg la vincita è avvenuta in un punto vendita di via Cacciatori delle Alpi 46, dove il fortunato giocatore ha acquistato un Gratta e Vinci della serie Super Numerissimi. La vincita avvenuta a Seveso, precisa ancora Agimeg, conferma la Lombardia tra le regioni più fortunate in questa fase dell’anno per quanto riguarda il Gratta e Vinci.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un residente di Tarquinia ha recentemente vinto due milioni di euro giocando un gratta e vinci da 10 euro.

