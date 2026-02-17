LOVATO Electric presenta le ultime novità di prodotto alla Fiera KEY26

Lovato Electric partecipa alla fiera KEY26 per presentare le sue nuove soluzioni. La decisione di partecipare deriva dalla crescente domanda di tecnologie sostenibili nel settore energetico. Durante l’evento, l’azienda mostrerà dispositivi innovativi progettati per migliorare l’efficienza delle reti elettriche e supportare la transizione verso l’energia pulita. La manifestazione si svolge a Milano, attirando professionisti da tutto il paese interessati alle ultime novità nel campo delle energie rinnovabili.

Siamo lieti di annunciare che anche quest’anno saremo protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2026, il principale evento italiano dedicato alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e la mobilità elettrica. La fiera è in programma dal 4 al 6 marzo 2026 presso Rimini Expo Centre. LOVATO Electric vi aspetta presso lo stand 210 padiglione A3. KEY rappresenta un appuntamento imperdibile per aziende, professionisti e istituzioni che vogliono approfondire le più recenti innovazioni tecnologiche e le soluzioni per la transizione energetica. In un contesto in continua evoluzione, LOVATO Electric conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni avanzate per un futuro più sostenibile.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ecco le ultime novità sul Milan in vista della trasferta di Cagliari.

Nel contesto del mercato automobilistico in evoluzione, Porsche Italia presenta il nuovo Cayenne Electric e i risultati del bilancio 2025.

