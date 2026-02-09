A lezione di vita e letteratura | Marcello Fois incanta gli studenti del professionale Versari Macrelli

A lezione di vita e letteratura, Marcello Fois ha catturato l’attenzione degli studenti del professionale Versari Macrelli. Non è stata una mattinata normale quella del 29 gennaio: l’autore sardo ha parlato di libri, scrittura e delle proprie esperienze, lasciando un segno indelebile tra i ragazzi.

Non è stata una mattinata scolastica come le altre quella del 29 gennaio per gli studenti dell’istituto professionale Versari Macrelli. Niente lezioni frontali o interrogazioni alla lavagna, ma un tuffo nella letteratura contemporanea guidati da una voce d’eccezione: quella dello scrittore.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Marcello Fois Dietro le quinte del Palas. Gli studenti del Marco Polo vanno a lezione di congressi Gli studenti del Marco Polo hanno fatto visita al Palazzo dei Congressi di Riccione, un luogo che non si limita a ospitare eventi. Barbero incanta il Donizetti con la sua lezione sulle diverse storie attorno la vita di San Francesco Alessandro Barbero ha affascinato il pubblico al Teatro Donizetti di Bergamo con una lezione sul suo libro “San Francesco”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Marcello Fois Argomenti discussi: A lezione di cucina e di vita: i giovani di Ristorando preparano il pranzo per gli agenti; Scuola Primo soccorso lezione di vita - Due giornate di formazione con gli operatori della Croce Verde; Disabilità, sport e forza di volontà: a Macomer una lezione di vita per gli studenti delle medie; Portare il dolore dell’altro: la lezione di Giulia Civitelli sulla vera cura. Serino, a lezione di vita da Pompeo De Feo: dopo 54 anni il prof ritrova gli allieviNon serve una campanella per far tornare i ricordi in classe. A volte basta una notifica su Facebook. Così, dopo 54 anni, Pompeo De Feo, 83 anni, insegnante in pensione nato a Serino e residente ad ... ilmattino.it «Dopo un grave incidente sono stato a letto per un anno, poi tutto ha preso una piega inaspettata: oggi prendo lezioni di vita dai vip»David Carmi ha vissuto un'esperienza che gli ha cambiato la vita: nel 2021 un grave incidente d'auto lo ha costretto a un anno di riposo forzato. «Ho dovuto fermarmi ... ilmattino.it Un bellissimo momento di confronto culturale e sociale con uno dei massimi rappresentanti della letteratura italiana contemporanea. Ringrazio Gioacchino Di Capua (A.ge) e Giulia Iazzetta (RotarAct) per aver regalato alla città la presenza di Marcello Fois, ch facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.