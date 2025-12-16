Al via la Settima Edizione del Premio Nazionale di Poesia Marco Di Meola

È iniziata la settima edizione del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”, con iscrizioni gratuite aperte fino al 15 febbraio 2026. Destinato a giovani poeti under 35, il concorso offre la possibilità di vedere pubblicata la propria opera vincente, promuovendo nuovi talenti nel panorama poetico nazionale. La Fondazione Gerardino Romano ETS di Telese Terme organizza l’evento.

Iscrizioni gratuite online entro il 15 febbraio 2026 per giovani poeti under 35: in palio la pubblicazione dell'opera vincitrice La Fondazione Gerardino Romano ETS di Telese Terme (Bn), sita in Piazzetta G. Romano 15, promuove la Settima Edizione

