Premio ' i Fiori blu' un motore culturale per la città di Foggia e tutto il Sud

Nella Sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti di Foggia si è tenuta la presentazione della settima edizione del Premio letterario nazionale ‘I fiori blu’. L’evento è stato organizzato dall’Associazione culturale omonima, presieduta e diretta artisticamente dalla giornalista Alessandra Benvenuto. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e autorità, che hanno assistito alla presentazione di questa iniziativa dedicata alla promozione culturale nel Sud Italia.

È stata presentata nella Sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti di Foggia la settima edizione del Premio letterario nazionale 'I fiori blu', istituito su iniziativa dell'omonima Associazione culturale, presieduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, presidente e direttrice artistica del Premio, in partenariato con Regione Puglia e Provincia, Comune, Università, Fondazione Monti Uniti e Ufficio scolastico di Foggia, accanto a numerosi partner privati, Gruppo Telesforo e Gami Impianti capofila. Svelati nel corso della conferenza stampa i dieci libri scelti dalla commissione selezionatrice.