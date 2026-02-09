Il ritorno a casa di Cangelosi | Foggia è tutto per me qui per restituire quello che la città mi ha dato

Vincenzo Cangelosi è tornato a casa. Dopo anni, ha deciso di tornare a vivere a Foggia, la città che considera sua.

È tornato in quella che è la sua città di adozione. La sua casa per anni, decenni. Malgrado l'accento siciliano ammanti il suo eloquio, Vincenzo Cangelosi a Foggia è di casa. È stato un tassello importante di quella squadra che ha fatto la storia, sua e del calcio italiano. Ma il suo ennesimo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Foggia, cambia tutto dopo Caserta: esonerato Barilari e via anche il ds Musa. In arrivo Cangelosi (con Bucaro vice) e possibile ritorno di Pavone. Ora serve solo una cosa: reagire.