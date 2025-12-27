L’Aston Villa continua a mietere vittime e lancia un messaggio chiarissimo alla Premier League e all’Europa. La squadra di Unai Emery passa 2-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Premier League, Aston Villa inarrestabile! Contro il Chelsea arriva l’undicesima vittoria di fila per la squadra di Emery che resta in scia di City e Arsenal

Leggi anche: Premier League: Chelsea cade contro il Leeds; Arsenal, City e Aston Villa la staccano

Leggi anche: Premier League: City vince la sfida in vetta con il Palace e resta in scia dell'Arsenal

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

RIVIVI IL LIVE! Aston Villa-Manchester United 2-1: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale; Pronostico Aston Villa - Manchester United: probabili formazioni e statistiche 20/12/2025 Premier League; Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City; Premier League: il Manchester United va ancora ko, vola l’Aston Villa.

L’Aston Villa batte il Chelsea ed eguaglia un record del 1914: adesso lotta per la Premier League - La squadra guidata da Unai Emery ha vinto l’undicesima partita consecutiva, tra Premier ed Europa League. fanpage.it