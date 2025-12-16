Premier League | City vince la sfida in vetta con il Palace e resta in scia dell' Arsenal

Nella venticinquesima giornata della Premier League, Manchester City conquista una vittoria convincente contro il Crystal Palace, rafforzando la propria posizione in classifica. Le prime tre squadre non deludono, mantenendo intatte le gerarchie e alimentando la corsa al titolo. La sfida tra City e Arsenal continua a infiammare il campionato britannico, promettendo un finale di stagione ricco di suspense.

Londra (Gran Bretagna) 15 dicembre 2025 - Le prime tre non sbagliano e in vetta alla Premier League non cambiano le gerarchie. L' Arsenal vince il testacoda con il Wolverhampton, ma festeggiano i tre punti anche City e Aston Villa, mantenendo il distacco invariato tra le prime tre. Torna quarto il Chelsea, mentre il Liverpool festeggia il secondo successo nelle ultime quattro. Dietro vittoria importante da parte del Nottingham Forest, mentre il Sunderland vince di misura il Tyne-Wear Derby. L'esito delle partite del weekend. La giornata numero 16 di Premier League si apre con due sfide di alto profilo terminate entrambe con il risultato di 2-0.

