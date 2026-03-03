Prato Spilla la stazione turistica riaperta al pubblico da inizio aprile

Da inizio aprile, la stazione turistica di Prato Spilla, situata nel comune di Monchio, ha riaperto con nuovi gestori. La riapertura è graduale: prima è stato riattivato il bar, seguito dal ristorante e infine dalla struttura alberghiera. La gestione della stazione passa ora a nuove imprese, che si occupano di ripristinare le diverse aree della struttura.

Approfondimenti e contenuti su Prato Spilla Discussioni sull' argomento Si ferisce mentre scia nei pressi del Lago Martini: 56enne trasportata in ospedale; Sciatrice cade a Prato Spilla: spettacolare e emozionante operazione di recupero con l'elisoccorso - La mappa. Sciatrice cade a Prato Spilla: spettacolare e emozionante operazione di recupero con l'elisoccorso - La mappaIntervento del soccorso alpino nell'Appennino parmense per il soccorso alpino della stazione Monte Orsaro. A Prato Spilla tre tecnici del soccorso alpino, impegnati in attività personale di scialpinis ... gazzettadiparma.it QUANDO VISITARE PRATO SPILLAQueste previsioni, chiamate predittive, sono proiezioni climatologico-statistiche elaborate con un modello di Machine Learning sulla base di dati meteo climatologici: la serie dei dati reali è stata ... ilmeteo.it Ore 19,40. Una domenica nuvolosa ha caratterizzato il di' di festa in Alta Val d'Enza ma con buone temperature e un po' di gente in giro. A Valcieca 7 gradi, 2 gradi sia a Prato Spilla che al Lagastrello. E anche per domani prevista nuvolosità variabile, con add - facebook.com facebook Sciatrice cade a Prato Spilla: spettacolare e emozionante operazione di recupero con l'elisoccorso - La mappa x.com