Prato Spilla la stazione turistica riaperta al pubblico da inizio aprile

Da inizio aprile, la stazione turistica di Prato Spilla, situata nel comune di Monchio, ha riaperto con nuovi gestori. La riapertura è graduale: prima è stato riattivato il bar, seguito dal ristorante e infine dalla struttura alberghiera. La gestione della stazione passa ora a nuove imprese, che si occupano di ripristinare le diverse aree della struttura.

La stazione turistica di Prato Spilla, nel territorio comunale di Monchio, ha i nuovi gestori e dall’inizio di aprile ci sarà una progressiva riapertura al pubblico: prima del bar, poi del ristorante e, infine, della struttura alberghiera.L’ufficialità è giunta nel corso di un incontro a Palazzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

