Lavori al ponte di Brivio più vicini | chiusura al traffico da inizio aprile

L’Anas ha confermato che i lavori di ristrutturazione al Ponte di Brivio inizieranno tra quattro mesi, con consegna prevista per marzo 2026. La chiusura al traffico sarà in vigore dall’inizio di aprile, come comunicato anche dal sindaco Federico Airoldi sui social. Questi interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza e la funzionalità del ponte, che rappresenta un’importante viabilità per la zona.

Ora c'è la conferma di Anas: i lavori al Ponte di Brivio avranno inizio tra 4 mesi. In un comunicato, postato anche dal sindaco Federico Airoldi sui propri canali social, l'ente strade annuncia che il cantiere sarà consegnato la prima settimana di marzo 2026 e la chiusura al traffico è.

Ponte Brivio, Airoldi: "Il territorio deve essere informato e coinvolto" - Sull'annunciata chiusura del ponte di Brivio, che potrebbe scattare già la prossima primavera, interviene il sindaco del paese fluviale ... merateonline.it

Braccio di ferro sul ponte di Brivio, gli ambientalisti con il sindaco: “I pedoni sempre penalizzati” - Al momento i manager di Anas hanno cassato la richiesta del sindaco di Brivio Federico Airoldi di realizzare ... msn.com

PONTE DI BRIVIO - A marzo la consegna dei lavori, poi, a inizio aprile, la chiusura dello storico viadotto al traffico per più di un anno - facebook.com facebook

