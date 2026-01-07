Riaperta al pubblico la piscina comunale Raffalda

È stata riaperta al pubblico la piscina comunale Raffalda di via Casella, a partire da oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14. La struttura torna a offrire gli orari invernali, con apertura dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14 per il pubblico e con orari dedicati ai corsi e alle attività pomeridiane e serali. La riapertura consente di riprendere le attività natatorie in modo regolare e sicuro.

Ha riaperto alle 14 di oggi, mercoledì 7 gennaio, la piscina Raffalda di via Casella, che torna quindi ad essere regolarmente fruibile con i consueti orari invernali: dalle 9 alle 14, dal lunedì al sabato, per il pubblico, nonché nella fascia pomeridiana e serale per i corsi e l'attività.

