Prato | Remigrazione e controcorteo via libera della Prefettura

Oggi a Prato si è tenuto un comitato provinciale nel quale la Prefettura ha approvato la remigrazione e un controcorteo. La Prefettura ha diffuso una nota in serata per comunicare questa decisione. L'evento si svolge con l'autorizzazione delle autorità e coinvolge le organizzazioni che promuovono la manifestazione. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito.

PRATO – La prefettura di Prato ha dato il via libera per sabato 7 marzo 2026 alla manifestazione nazionale organizzata dal comitato Remigrazione e riconquista e al controcorteo dal titolo 'Prato operaia libera antifascista'. La prefettura, in una nota diffusa in serata, spiega che nel corso oggi del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michela La Iacona, "sono stati esaminati e approfonditi tutti gli elementi di interesse" riguardo alle manifestazioni in programma il 7 marzo e che "verranno predisposti i conseguenti servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". La scelta della data per l'iniziativa di Remigraazione ha suscitato indignazione e proteste a Prato: richiama infatti la memoria degli scioperi del 1944.