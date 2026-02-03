Da mesi i pazienti umbri devono spostarsi fuori regione per fare l’esame di manometria esofagea. Il macchinario, che serve per questo test, si è rotto la scorsa estate e ancora oggi nessuno ha sistemato la macchina. Le persone sono costrette a viaggiare per trovare una struttura che abbia l’attrezzatura funzionante, con tutti i disagi e i costi che questo comporta. La situazione resta critica e nessuna soluzione sembra ancora all’orizzonte.

Il macchinario per la manometria esofagea si è rotto la scorsa estate e da allora i pazienti che debbono essere sottoposti a questo esame, sono costretti a recarsi fuori dall’Umbria. Accade all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove alcuni pazienti hanno denunciato che da mesi non è più possibile sottoporsi a questo esame diagnositico. Si tratta di un macchinario simile a quello mostrato in fotografia che serve per valutare la motilità e la funzionalità motoria dell’esofago, misurando pressioni e coordinazione dei muscoli durante la deglutizione. In pratica consiste nell’inserimento di un sottile catetere dal naso fino allo stomaco, dura circa 15-20 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macchinario rotto da mesi: "Costretti a fare l’esame fuori dalla nostra regione"

Approfondimenti su Macchinario Rotto

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Macchinario Rotto

Argomenti discussi: Macchinario rotto da mesi: Costretti a fare l’esame fuori dalla nostra regione.

Macchinario rotto da mesi: Costretti a fare l’esame fuori dalla nostra regioneIl macchinario per la manometria esofagea si è rotto la scorsa estate e da allora i pazienti che debbono essere sottoposti a questo esame, sono costretti a recarsi fuori dall’Umbria. Accade ... lanazione.it

BREJDI ERA UN INGRANAGGIO DI UNA PUPPY MILL. NON PIÙ PRODUTTIVA, L'HANNO BUTTATA COME UN MACCHINARIO ROTTO Di rotto Brejdi aveva sicuramente l'anima, e tutti i denti, sgretolati negli anni, nel tentativo di rompere la gabbia in cui l' - facebook.com facebook