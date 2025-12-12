Gli studenti del domani alla scoperta dell' aeronautico Baracca | open day tra visite guidate progetti e iscrizioni dirette
L’Istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca di Forlì apre le sue porte con gli open day per il 2025-2026. L’evento offre visite guidate, presentazioni di progetti e la possibilità di iscrizioni dirette, rappresentando un’opportunità unica per le famiglie di conoscere l’offerta formativa dedicata a chi sogna di intraprendere una carriera nel settore aeronautico.
L’Istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca di Forlì ha ufficializzato il calendario degli open days per l’anno scolastico 2025-2026, un’occasione preziosa per le famiglie con studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Durante gli incontri sarà possibile visitare la sede. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
