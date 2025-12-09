Sport Senior ginnastica gratis per la terza età | 3.900 domande prese in carico dal Comune

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 3.900 le domande di partecipazione prese in carico dal Comune di Genova per il progetto Sport Senior, i corsi di ginnastica settimanali gratuiti per over 65 voluti dall'amministrazione Salis e partiti lo scorso ottobre.Il 65% non ha mai fatto corsi di ginnastica primaI dati sono stati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Ginnastica gratis al parco in 15 Comuni trevigiani. L'iniziativa RiDatti una Mossa dell'Usl 2: date, attività e come partecipare - Riparte dal 16 giugno RiDatti una Mossa al Parco, il progetto promosso dall’Ulss 2 per incentivare l’attività fisica all’aperto e promuovere il benessere nei parchi pubblici. Da ilgazzettino.it