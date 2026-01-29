Test solidi a Barcellona per la Racing Bulls | Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati

Dopo aver concluso la prima sessione di test invernali a Montmelò, la Racing Bulls annuncia di aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. I test si sono svolti senza problemi e il team si mostra soddisfatto dei risultati ottenuti, pronti a prepararsi per le prossime sfide in pista.

La Racing Bulls manda in archivio la prima sessione di test invernali di Formula Uno che si è svolta al Montmelò. Liam Lawson e Arvid Lindblad, dopo il debutto bagnato all'Enzo e Dino Ferrari di Imola la scorsa settimana, hanno macinato chilometri al volante della nuova monoposto, verificando.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Durante il test a Barcellona, la Racing Bulls di Lindblad si ferma improvvisamente, causando la prima bandiera rossa del pomeriggio.

La Racing Bulls torna in pista per i test della settimana, segnando l’inizio ufficiale delle attività del team nel 2026 all’Autodromo.

