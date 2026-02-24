Vertici Ue in Ucraina | Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi Aumentiamo la pressione e gli aiuti a Kiev

I vertici dell'Unione Europea visitano l'Ucraina e affermano che le forze di Putin non sono riuscite a conquistare territori chiave. La Russia, secondo loro, colpisce intenzionalmente civili e infrastrutture vitali durante un inverno difficile. La visita mira a confermare il sostegno all'Ucraina e a rafforzare le misure di pressione contro Mosca. Le autorità europee promettono ulteriori aiuti per sostenere la resistenza ucraina. La situazione sul campo rimane complessa e tesa.

"La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi militari in Ucraina. Non riuscendo ad avanzare sul campo di battaglia, prende deliberatamente di mira civili e infrastrutture critiche ucraine, comprese quelle energetiche, ospedali, scuole ed edifici residenziali, nel mezzo di un inverno rigido. Gli ucraini restano straordinari per fermezza, determinazione e resilienza". Lo affermano in una nota congiunta Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola in missione a Kiev. "L'Unione europea ha sostenuto con fermezza l'Ucraina e il suo popolo fin dal primo giorno dell'aggressione russa. Il nostro obiettivo è una pace globale, giusta e duratura per l'Ucraina, basata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Ucraina, 4 anni di guerra. Von der Leyen: “Pace alle condizioni di Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi”Il conflitto in Ucraina dura da quattro anni a causa delle azioni militari di Mosca, che tentano di imporre il proprio controllo sulla regione.

