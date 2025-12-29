Lavoro specializzato e contratti full-time | Fiocchi Munizioni assume
Fiocchi Munizioni, azienda di via Santa Barbara, è alla ricerca di professionisti qualificati per ampliare il proprio team. L’opportunità offre contratti a tempo pieno e un ambiente di lavoro stabile, in risposta alle esigenze di potenziamento degli stabilimenti. Se sei interessato a un lavoro specializzato in un settore consolidato, questa può essere la possibilità di inserirti in un’azienda con una presenza storica nel mercato.
Alla Fiocchi Munizioni il lavoro non manca. L'azienda di via Santa Barbara è infatti alla ricerca di numerosi profili professionali per l'urgente potenziamento dei propri stabilimenti, tutti con inquadramento full-time.Nello specifico, a Lecco si cercano tre figure: una Wcm specialist-lean. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
