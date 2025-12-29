Lavoro specializzato e contratti full-time | Fiocchi Munizioni assume

Fiocchi Munizioni, azienda di via Santa Barbara, è alla ricerca di professionisti qualificati per ampliare il proprio team. L’opportunità offre contratti a tempo pieno e un ambiente di lavoro stabile, in risposta alle esigenze di potenziamento degli stabilimenti. Se sei interessato a un lavoro specializzato in un settore consolidato, questa può essere la possibilità di inserirti in un’azienda con una presenza storica nel mercato.

