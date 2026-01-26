Oltre 1,4 milioni di euro agli agricoltori veronesi | via libera ai contributi di Agrifondo Mutualistico

Sono stati approvati oltre 1,4 milioni di euro di contributi pubblici destinati agli agricoltori veronesi aderenti ad Agrifondo Mutualistico Veneto. Questa iniziativa mira a sostenere il settore agricolo locale, offrendo risorse che contribuiscono allo sviluppo e alla tutela delle attività agricole nella regione. La distribuzione dei fondi rappresenta un importante supporto per le aziende agricole veronesi, rafforzando il ruolo dell’agricoltura nel territorio.

Concluso l’iter amministrativo per i risarcimenti legati ai danni dal 2019 al 2023. Coinvolte 455 aziende scaligere, mentre nel nord est il fondo mutualistico supera i dieci milioni di euro di compensazioni complessive Oltre 1,4 milioni di euro di contribuzione pubblica sono in arrivo per gli agricoltori veronesi che hanno aderito ad Agrifondo Mutualistico Veneto. L’incasso delle risorse, avvenuto a fine dicembre 2025 dopo un lungo e articolato iter amministrativo, rappresenta un passaggio atteso da tempo e si inserisce in un quadro più ampio che vede il fondo mutualistico operante tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia ricevere complessivamente oltre dieci milioni di euro di compensazioni.🔗 Leggi su Veronasera.it

