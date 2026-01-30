La Margherita 2.0 di Spadafora caccia ai delusi dei due poli | Spazio enorme

La Margherita 2.0 di Spadafora si prepara a raccogliere i delusi di tutti i poli. L’ex ministro ha spiegato che il suo progetto ha preso forma in molte riunioni informali, tra il primo e il secondo governo Conte. Queste discussioni si sono svolte lontano dai riflettori, tra le mura di casa sua, dove si è cercata una quadra tra idee diverse. Ora, l’obiettivo è creare uno spazio nuovo, che possa attrarre chi non si riconosce più nelle tradizionali forze politiche.

Roma, 30 gen. (askanews) – “In diverse decine di riunioni”, a cavallo tra due governi, il Conte I e il Conte II, il compromesso politico, la quadra tra istanze diverse si è trovata proprio a casa sua, lontano dalle sedi di partito o dalle aule parlamentari. “Non voglio sembrare sbruffone – dice -, ma sia il primo che il secondo governo Conte si sono fatti concretamente a casa mia” ed è anche in virtù di questa esperienza da mediatore che Vincenzo Spadafora, arrivato in Parlamento con il Movimento 5stelle, ex ministro dello Sport ed ex Garante per l’infanzia, si è ritagliato negli anni “un ruolo da dietro le quinte”, da tessitore di alleanze o almeno di incontri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Conte II

In un contesto politico complesso, Spadafora suggerisce un’ipotesi di rinnovamento attraverso una

Matteo Renzi torna a riunire i sostenitori di Italia Viva, incontrando anche alcuni delusi del Pd.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conte II

Argomenti discussi: La Palazzina di Caccia di Stupinigi dedica un ricco programma di iniziative a Margherita di Savoia; Rutelli torna in campo e traccia la rotta verso la Margherita 4.0; Emergenza Maltempo e mareggiate 19 - 20 - 21 Gennaio 2026 in Sicilia: la Preparazione per l’allerta rossa stavolta ha segnato Zero Vittime; Sigep 2026, 20 highlight con la pizza che domina anche a Rimini.

La Margherita 2.0 di Spadafora, caccia ai delusi dei due poli: Spazio enormeRoma, 30 gen. (askanews) – In diverse decine di riunioni, a cavallo tra due ... msn.com

C.sinistra: Spadafora, 'una Margherita 2.0per i delusi dem e M5S'Spadafora terrà sabato la concention della associazione di cui è presidente: Primavera è nata per ridare la speranza con donne e uomini credibili, capaci di attrarre la fiducia di chi oggi non va a ... iltempo.it

L’ex ministro Spadafora propone una Margherita 2.0,e fonda un movimento chiamato ‘Primavera’,come la corrente di Andreotti. E’maturo per la tessera Dc,che ne diteE’la conferma che si nasce rivoluzionari e si invecchia da conservatori - facebook.com facebook

Nell’interessante intervista al "Corriere" di Vincenzo Spadafora, che annuncia l'apertura della convention dell'associazione Primavera da parte di Silvia Salis, da notare la frase "la destra non governa, amministra la rassegnazione”. x.com