La Margherita 2.0 di Spadafora caccia ai delusi dei due poli | Spazio enorme

La Margherita 2.0 di Spadafora si prepara a raccogliere i delusi di tutti i poli. L’ex ministro ha spiegato che il suo progetto ha preso forma in molte riunioni informali, tra il primo e il secondo governo Conte. Queste discussioni si sono svolte lontano dai riflettori, tra le mura di casa sua, dove si è cercata una quadra tra idee diverse. Ora, l’obiettivo è creare uno spazio nuovo, che possa attrarre chi non si riconosce più nelle tradizionali forze politiche.

Roma, 30 gen. (askanews) – “In diverse decine di riunioni”, a cavallo tra due governi, il Conte I e il Conte II, il compromesso politico, la quadra tra istanze diverse si è trovata proprio a casa sua, lontano dalle sedi di partito o dalle aule parlamentari. “Non voglio sembrare sbruffone – dice -, ma sia il primo che il secondo governo Conte si sono fatti concretamente a casa mia” ed è anche in virtù di questa esperienza da mediatore che Vincenzo Spadafora, arrivato in Parlamento con il Movimento 5stelle, ex ministro dello Sport ed ex Garante per l’infanzia, si è ritagliato negli anni “un ruolo da dietro le quinte”, da tessitore di alleanze o almeno di incontri.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

