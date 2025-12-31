San Mauro Pascoli niente videosorveglianza

A San Mauro Pascoli non sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza. La notizia, riportata da Cristian Scagnelli di Forza Italia, evidenzia come il progetto presentato dall’amministrazione comunale a luglio 2025, anche alla presenza del Prefetto, sia stato nuovamente bocciato e non finanziato. La questione riguarda la sicurezza e le iniziative del territorio, senza ulteriori sviluppi recenti.

Nessuna nuova videocamera di sorveglianza sul territorio di San Mauro Pascoli. La denuncia arriva da Cristian Scagnelli di Forza Italia: "Ancora una volta bocciato e non finanziato il progetto presentato dall'attuale amministrazione comunale a fine luglio 2025 alla presenza del Prefetto. Questo significa che per l'ennesima volta il nostro territorio non beneficerà di un progetto concreto e strutturato con l'implementazione di videocamere di sorveglianza su tutti gli accessi di San Mauro Pascoli. I recenti fatti di cronaca e l'aumento di furti presso le abitazioni nelle fasce pomeridiane ci pone l'obbligo di sorvegliare il territorio a mezzo di videocamere dotate di controllo delle targhe dei mezzi in transito Targa System.

