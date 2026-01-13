A Monte San Savino, dal 1° gennaio si registra un cambio al vertice della Polizia Locale. Il vice comandante ha assunto la funzione di comandante, sostituendo Monica Crestini, che non ricopre più il ruolo apicale del Corpo. La decisione è stata comunicata dal sindaco Bennati, segnando un nuovo assetto per la gestione del servizio di sicurezza locale.

Cambio al vertice della Polizia Locale di Monte San Savino. Dal 1° gennaio l’incarico di comandante è stato affidato dal sindaco Bennati al vice comandante, mentre Monica Crestini non ricopre più il ruolo apicale del Corpo. In servizio a Monte San Savino dal 2018 e comandante da circa sette anni, Crestini continuerà comunque a far parte dell’organico con il grado di ufficiale e con l’incarico di vice comandante. Come riporta Teletruria, “Contattata telefonicamente, l’interessata ha spiegato di non voler rilasciare dichiarazioni per correttezza professionale, precisando di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dagli organi istituzionali”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Monte San Savino, cambio al vertice della Polizia Locale: l’ex comandante si affida a un legale

