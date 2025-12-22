Condizioni disumane nel Cpr di Milano | l'ex gestore patteggia 2 anni e 3 mesi dopo l'inchiesta per frode

Alessandro Forlenza, ex gestore del Cpr di Milano, ha patteggiato 2 anni e 3 mesi per frode. L'avvocato del Naga: "Nulla è cambiato, ancora condizioni disumane e infernali. Serve una riforma". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

