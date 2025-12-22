Condizioni disumane nel Cpr di Milano | l'ex gestore patteggia 2 anni e 3 mesi dopo l'inchiesta per frode

Alessandro Forlenza, ex gestore del Cpr di Milano, ha patteggiato 2 anni e 3 mesi per frode. L'avvocato del Naga: "Nulla è cambiato, ancora condizioni disumane e infernali. Serve una riforma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Caos San Raffaele, Ats Milano diffida l’ente gestore dell’ospedale. Bertolaso: “Nessuna sottovalutazione”

Leggi anche: D’Amato (Azione) dopo l’inchiesta sull’Istituto San Michele: “Quadro desolante, si rischia valanga in Regione”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La denuncia: “Epidemia di scabbia al Cpr di via Corelli a Milano, 10 contagi ma nessuna cura”; La denuncia | Epidemia di scabbia al Cpr di via Corelli a Milano 10 contagi ma nessuna cura.

"Condizioni disumane" nel Cpr di Milano, patteggia l'ex gestore Forlenza - Il patteggiamento è stato ratificato dal giudice della decima penale di Milano Franco Cantù Rajnoldi, così come quello di Martinina ad una sanzione pecuniaria di 30mila euro, più un'interdittiva ... rainews.it