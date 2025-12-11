Al via le candidature per MeMo il programma della Scuola Universitaria Sant’Anna di Pisa che favorisce la mobilità sociale attraverso l’orientamento universitario | scuole e docenti chiamati a segnalare studentesse e studenti

È aperto il bando per Me.Mo., il programma della Scuola Universitaria Sant’Anna di Pisa dedicato all’orientamento universitario e alla promozione della mobilità sociale, rivolto agli studenti delle scuole superiori, con particolare attenzione alle giovani e ai giovani provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

