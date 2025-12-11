Al via le candidature per MeMo il programma della Scuola Universitaria Sant’Anna di Pisa che favorisce la mobilità sociale attraverso l’orientamento universitario | scuole e docenti chiamati a segnalare studentesse e studenti

È aperto il bando per Me.Mo., il programma della Scuola Universitaria Sant’Anna di Pisa dedicato all’orientamento universitario e alla promozione della mobilità sociale, rivolto agli studenti delle scuole superiori, con particolare attenzione alle giovani e ai giovani provenienti da contesti socio-economici svantaggiati.

La Scuola Universitaria Sant’Anna di Pisa apre le candidature per Me.Mo. – Merito e Mobilità Sociale, il percorso annuale di orientamento pensato per accompagnare ragazze e ragazzi del quarto anno delle scuole superiori nella scelta del futuro universitario, con particolare attenzione a chi proviene da contesti socio-economici meno favoriti. Le scuole sono invitate a segnalare . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

