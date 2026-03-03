Plebiscito di consensi dei metalmeccanici veronesi per il nuovo contratto

Nella provincia di Verona, i lavoratori metalmeccanici hanno espresso un sostegno massiccio al nuovo contratto nazionale approvando l’ipotesi di accordo con il 96,2% dei voti favorevoli. L’assemblea ha raccolto il consenso dei partecipanti, confermando un’ampia approvazione tra i rappresentanti del settore. La decisione è stata comunicata dopo il voto di un’ampia maggioranza dei presenti.

La provincia di Verona ha vissuto un momento di straordinaria unità sindacale con l'approvazione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, che ha visto trionfare il Sì con una percentuale schiacciante del 96,2% dei votanti.

Metalmeccanici, quasi plebiscito a Bergamo per l’ipotesi di accordo sul contratto: il 90% dei lavoratori ne approva i contenuti“È stato un periodo molto intenso – dicono Emanuele Fantini, Andrea Agazzi e Emilio Lollio, segretari generali Fim, Fiom, Uilm provinciali -, durante...

Nuovo contratto dei metalmeccanici: al centro innovazione organizzativa e sostenibilitàÈ stato presentato nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio nella sede di Confindustria Bergamo l’accordo di rinnovo del contratto nazionale...

