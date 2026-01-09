ponte sul torrente stella via ai lavori in primavera per la messa in sicurezza

A partire dalla primavera, prenderanno il via i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Stella, situato in via Larga. L’intervento, già finanziato, mira a garantire la stabilità e la sicurezza della struttura, preservando la viabilità locale e prevenendo eventuali criticità future. L’intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento della rete infrastrutturale della zona.

"Un’opera già finanziata, che mira a consolidare il ponte sul torrente Stella, nella zona di via Larga. A questo punto, direi che i lavori partiranno nei prossimi mesi". E’ così che il vicesindaco Patrizio Mearelli ha presentato i lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Stella lungo la via Larga, tramite manutenzione straordinaria e installazione di guard raiI. E’ un intervento da oltre 200mila euro, su una criticità sollevata anche dall’opposizione di centrodestra in consiglio comunale. Un percorso avviato due anni fa che si è rivelato piuttosto laborioso: prima di procedere all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune (avvenuta a fine 2025) si è resa necessaria l’esecuzione di prelievi di campioni calcestruzzo e di barre di armatura sulla soletta del ponte di via Larga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

