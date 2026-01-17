Amorosi ponte sul Volturno | al via i lavori di messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del ponte di Amorosi sul Volturno, un intervento strategico finanziato con oltre 3,4 milioni di euro. L’intervento, firmato presso la Provincia di Benevento, prevede una riqualificazione completa dell’infrastruttura, fondamentale per i collegamenti tra Valle Telesina e Casertano. Questa operazione mira a garantire maggiore sicurezza e stabilità, segnando un passo importante per il territorio.

Con la firma del contratto presso la Provincia di Benevento entra ufficialmente nella fase operativa l’atteso intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul fiume Volturno, nel territorio di Amorosi. Un’opera strategica per la mobilità e i collegamenti tra la Valle Telesina e la provincia di Caserta, attesa da decenni e oggi finalmente avviata. L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Amorosi e dalla Provincia di Benevento, prevede un investimento complessivo superiore ai 3,4 milioni di euro e interesserà l’intera lunghezza del ponte. Una scelta che segna il superamento definitivo dell’ipotesi di un progetto parziale da circa 300 mila euro, giudicato non risolutivo e potenzialmente causa di pesanti disagi alla circolazione, con la chiusura prolungata dell’infrastruttura senza una reale soluzione delle criticità strutturali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Amorosi, ponte sul Volturno: al via i lavori di messa in sicurezza Leggi anche: Provincia, Lombardi: “Prossima l’apertura del cantiere per la messa in sicurezza del ponte sul Volturno” Leggi anche: Ponte sul torrente Stella. Via ai lavori in primavera per la messa in sicurezza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rocca dei Rettori, è prossima l'apertura del cantiere per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Volturno; Amorosi – Ponte sul Volturno, si avvicina la messa in sicurezza; Messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul fiume Volturno, nel territorio del Comune di Amorosi. Amorosi, ponte sul Volturno: al via i lavori di messa in sicurezza - Firmato il contratto: intervento da oltre 3,4 milioni di euro per una riqualificazione completa dell’infrastruttura strategica tra Valle Telesina e Casertano ... fremondoweb.com

Amorosi – Ponte sul Volturno, si avvicina la messa in sicurezza - Sottoscritto presso la Segreteria generale alla Rocca dei Rettori il contratto per la messa in sicurezza e riqualificazione del ponte sul fiume Volturno in territorio di Amorosi (BN) sulla Strada prov ... ilsannioquotidiano.it

Ponte sul Volturno ad Amorosi, firmato il contratto per messa in sicurezza e riqualificazione - È stato sottoscritto presso la Segreteria generale della Provincia, alla Rocca dei Rettori, il contratto per la messa in sicurezza e la riqualificazione del ponte sul fiume Volturno, nel territorio de ... ntr24.tv

Amorosi – Ponte sul Volturno, si avvicina la messa in sicurezza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.