Heysel Scirea Platini | Juventus Primo amore racconta il mito bianconero 1975-1985
La Juventus torna protagonista sul grande schermo con un nuovo documentario che ripercorre un decennio fondamentale della sua storia, dal 1975 al 1985. L’evento si terrà in alcune sale italiane il 16, 17 e 18 febbraio 2026, offrendo ai tifosi l’occasione di rivivere i momenti più belli e significativi di quegli anni, tra le gesta di Scirea, Platini e le emozioni di un amore che ancora vive nel cuore di tanti.
Il documentario arriverà nelle sale italiane come evento speciale il 16, 17 e 18 febbraio 2026: tre giorni per rivivere – o scoprire per i più giovani – un amore che per milioni di tifosi bianconeri non è mai finito.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Juventus Primo Amore
Juventus, i campioni del Mondo 1985 fan visita alla Continassa e ricordano le vittime dell’Heysel: da Platini a Tacconi, Cabrini e Pioli. Chi era presente – FOTO e VIDEO
«Juventus. Primo amore», al cinema il documentario che racconta l’orgoglio bianconero come una storia d’Italia
La Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera.
Ultime notizie su Juventus Primo Amore
Argomenti discussi: Dal 16 febbraio nelle sale il documentario Juventus, primo amore; 'Juventus. Primo amore' al cinema dal 16 al 18 febbraio, online il trailer.
Juventus - Primo Amore, dal 16 al 18 febbraio al cinemaUn docufilm sul decennio d'oro della Juventus (1975-1985), tra trionfi storici e tragedie come l'Heysel, sullo sfondo dell'Italia segnata da tensioni e cambiamenti. Nel decennio che va dal 1975 al ... mymovies.it
Juventus, primo amore: al cinema il documentario di Angelo Bozzolini sul mitico decennio 1975-1985La storia di dieci anni indimenticabili del passato dei bianconeri, corredata da immagini d'archivio e dalle testimonianze di chi l'ha vissuta ... libero.it
Gaetano Scirea & Phil Neal Juventus 2 - Liverpool 0 1984 UEFA Super Cup, Turin 1985 facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.