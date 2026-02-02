Heysel Scirea Platini | Juventus Primo amore racconta il mito bianconero 1975-1985

La Juventus torna protagonista sul grande schermo con un nuovo documentario che ripercorre un decennio fondamentale della sua storia, dal 1975 al 1985. L’evento si terrà in alcune sale italiane il 16, 17 e 18 febbraio 2026, offrendo ai tifosi l’occasione di rivivere i momenti più belli e significativi di quegli anni, tra le gesta di Scirea, Platini e le emozioni di un amore che ancora vive nel cuore di tanti.

