Boniek raccontato attraverso tre fotografie | l’arrivo alla Juventus il passaggio alla Roma e quel retroscena con Platini La storia del ‘Bello di notte’

In questo articolo vengono raccontate tre immagini significative di Boniek, che ripercorrono i momenti chiave della sua carriera: l’arrivo alla Juventus, il passaggio alla Roma e un retroscena legato a Platini. Si evidenziano le tappe principali di un percorso calcistico che ha segnato la sua presenza nel calcio italiano e internazionale. Il racconto si concentra sugli eventi e sui dettagli più noti di quei periodi.

Boniek e la sua storia da calciatore: l’arrivo alla Juve, il trasferimento alla Roma e quel retroscena legato a Platini. Zbigniew “Zibì” Boniek è stato senza dubbio il miglior giocatore della storia polacca. Soprannominato “ Bello di notte” dall’Avvocato Agnelli per la sua straordinaria propensione a decidere le sfide europee serali, è stato il terminale perfetto dei lanci millimetrici di Michel Platini. In una lunga chiacchierata pubblicata su Hurrà Juventus nel gennaio 2010 (a firma di Enrico Vincenti), l’ex attaccante aveva ripercorso la sua carriera, partendo proprio dall’approdo in un’Italia ancora divisa dalla cortina di ferro. Ecco alcuni tra i concetti più importanti ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Il salto in Italia e l’epopea bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boniek raccontato attraverso tre fotografie: l’arrivo alla Juventus, il passaggio alla Roma e quel retroscena con Platini. La storia del ‘Bello di notte’ Leggi anche: Marc Marquez alla prova del 10. Il bilancio dei Giochi di Deborah Compagnoni e Boniek gioca Roma-Juve Leggi anche: Attraverso il lavoro di tre straordinari fotografi che testimoniarono questo storico momento, un omaggio alla figura del grande psichiatra e al suo rapporto con la città di Gorizia Tutti gli aggiornamenti su Bello di Argomenti discussi: Boniek, l'intervista esclusiva prima di Roma-Juve: Spalletti è stressato. L’Heysel? Non lo dimentico; Il Bello di notte che ha giocato il calcio più spettacolare della carriera a Roma: tanti auguri...