Pixel marzo 2026 feature drop tutte le novità

A marzo 2026, Google ha rilasciato il Pixel Feature Drop, aggiornamento che porta diverse novità ai dispositivi Pixel compatibili. Tra le nuove funzioni ci sono miglioramenti software e alcune caratteristiche aggiuntive pensate per ottimizzare l’uso quotidiano degli smartphone. L’aggiornamento viene distribuito automaticamente agli utenti che possiedono modelli compatibili, senza bisogno di interventi manuali.

il pixel feature drop di marzo 2026 introduce una serie di novità mirate a migliorare l’esperienza sugli smartphone Pixel compatibili. l’aggiornamento, atteso a partire dal 3 marzo, propone strumenti di intelligenza artificiale, funzionalità di ricerca visuale avanzate e nuove informazioni utili direttamente sul dispositivo. l’obiettivo è offrire un coinvolgimento maggiore con contenuti pratici e personalizzati, senza compromettere la semplicità d’uso. tra le novità si segnalano Try it On With Circle to Search, disponibile esclusivamente sulla linea Pixel 10 (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10a). questa funzione consente di provare virtualmente capi d’abbigliamento su video o immagini, offrendo una rappresentazione pratica dell’aspetto degli abiti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

