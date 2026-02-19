Pixel 10a | tutte le novità del prezzo medio di Google

Google ha annunciato il Pixel 10a, un nuovo smartphone di fascia media che punta a offrire caratteristiche avanzate a un prezzo accessibile. La causa di questa scelta è la volontà di ampliare il pubblico e competere meglio nel mercato degli smartphone economici. Il dispositivo sarà disponibile a partire da 549 euro, un prezzo che mira a convincere chi cerca performance senza spendere troppo. Il Pixel 10a si distingue per il suo design compatto e una fotocamera di qualità. Il lancio è previsto per il prossimo mese.

Arriva Google Pixel 10a, ovvero lo smartphone di fascia media con il quale Google porta le funzionalità premium della gamma al prezzo di partenza di 549 euro. Il nuovo modello presenta innovazioni come AI avanzata, fotocamere potenziate e sette anni di aggiornamenti. E si presenta insomma come un dispositivo accattivante, anche grazie a nuovi colori, perché si sa ormai che il colpo d'occhio e parte del mercato delle tecnologia. Ecco le caratteristiche principali. Design rinnovato. Google Pixel 10a si presenta con nuove tonalità, ovvero Grigio Nebbia, Nero Ossidiana, Viola Lavanda, and Rosso Lampone colors.