Pixar punta alla rinascita con Jumpers | un salto tra gli animali dopo i flop recenti

Pixar annuncia il suo nuovo progetto intitolato Jumpers, un film che esplora il mondo degli animali attraverso una narrazione animata. La produzione arriva dopo una serie di risultati deludenti con alcuni dei suoi ultimi film originali, che hanno suscitato attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Le prime recensioni sul film parlano di un ritorno alle origini per il noto studio di animazione.

Dopo i drastici flop dei suoi ultimi film originali, le recensioni del nuovo progetto sarebbero le migliori mai avute dallo studio negli ultimi 10 anni e potrebbero favorire un successo al box-office Un anno dopo il deludente risultato al box-office di Elio, la Pixar ci riprova di nuovo con Jumpers - Un salto tra gli animali, 30° film dello studio in arrivo nelle sale di tutto il mondo questa settimana. Al momento in cui scriviamo, con oltre 72 recensioni caricate, Jumpers - Un salto tra gli animali ha punteggio su Rotten Tomatoes del 97%, praticamente quasi perfetto. Questo punteggio lo mette in scia dei più grandi successi dello studio come Inside Out, Toy Story 3 e Coco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Disney e Pixar aprono i salti: al via le prevendite di Jumpers – Un Salto tra gli AnimaliLa marcia verso l’uscita del nuovo attesissimo lungometraggio Disney e Pixar è ufficialmente iniziata.

Jumpers: Un Salto tra gli Animali | Giorgio Panariello e Tecla Insolia tra le voci italiane del nuovo film Disney e PixarDisney Italia ha ufficializzato il cast vocale di Jumpers: Un Salto tra gli Animali, l’atteso lungometraggio Disney e Pixar che porterà il pubblico...