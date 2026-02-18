Disney e Pixar aprono i salti | al via le prevendite di Jumpers – Un Salto tra gli Animali

La marcia verso l’uscita del nuovo attesissimo lungometraggio Disney e Pixar è ufficialmente iniziata. Sono da oggi aperte le prevendite per Jumpers – Un Salto tra gli Animali, l’avventura hi-tech che porterà il pubblico alla scoperta dei segreti del regno animale a partire dal prossimo 5 marzo. Per prenotare i biglietti di Jumpers – Un Salto tra gli Animali è possibile accedere al sito http:www.jumpersfilm.it (In continuo aggiornamento) Nel film Disney e Pixar Jumpers: Un Salto tra gli Animali, l’amante degli animali Mabel (voce di Tecla Insolia) coglie l’occasione di usare una nuova tecnologia per “trasferire” la sua coscienza in un castoro robotico realistico e comunicare direttamente con gli animali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it

