Disney e Pixar aprono i salti | al via le prevendite di Jumpers – Un Salto tra gli Animali
La marcia verso l’uscita del nuovo attesissimo lungometraggio Disney e Pixar è ufficialmente iniziata. Sono da oggi aperte le prevendite per Jumpers – Un Salto tra gli Animali, l’avventura hi-tech che porterà il pubblico alla scoperta dei segreti del regno animale a partire dal prossimo 5 marzo. Per prenotare i biglietti di Jumpers – Un Salto tra gli Animali è possibile accedere al sito http:www.jumpersfilm.it (In continuo aggiornamento) Nel film Disney e Pixar Jumpers: Un Salto tra gli Animali, l’amante degli animali Mabel (voce di Tecla Insolia) coglie l’occasione di usare una nuova tecnologia per “trasferire” la sua coscienza in un castoro robotico realistico e comunicare direttamente con gli animali. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Jumpers: Un Salto tra gli Animali | Giorgio Panariello e Tecla Insolia tra le voci italiane del nuovo film Disney e PixarGiorgio Panariello e Tecla Insolia sono le prime voci italiane confermate per il nuovo film Disney Pixar
Jumpers: Un Salto tra gli Animali, Disney ha annunciato le voci italianeDisney Italia ha svelato le voci italiane del nuovo film d’animazione Jumpers: Un Salto tra gli Animali, che uscirà nelle sale italiane il 5 marzo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
