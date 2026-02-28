Il presidente francese annuncerà lunedì le modifiche alla dottrina nucleare della Francia durante un discorso dalla base sottomarina di Île Longue. Il piano prevede l’introduzione di un ombrello atomico per l’Europa e riguarda l’uso di circa 300 testate nucleari. La comunicazione ufficiale arriverà in un momento di attenzione internazionale sulla politica militare francese.

Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà le sue modifiche alla dottrina nucleare della Francia lunedì, dalla base sottomarina di Île Longue. Il luogo scelto per il discorso, sede dei quattro sottomarini armati con armi nucleari— sottolineerà come i presidenti francesi hanno a disposizione anche la forza nucleare in un mondo sempre più instabile. La Francia mantiene oggi un arsenale nucleare di meno di 300 testate, una soglia stabile dal 2008, quando l’allora presidente Nicolas Sarkozy annunciò una riduzione “modesta ma significativa”. Oggi, sotto la guida di Macron, Parigi ribadisce che quella forza è sufficiente a infliggere “danni assolutamente inaccettabili” ai centri nevralgici politici, economici e militari di qualunque Stato minacci gli “interessi vitali” francesi — “quali che siano”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ombrello atomico per l’Europa: il piano di Macron e le 300 testate atomiche

