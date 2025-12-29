Aumenta il pedaggio dell' autostrada | ecco di quanto

Recentemente, la Corte Costituzionale ha stabilito l’aumento dei pedaggi autostradali, annullando le misure temporanee adottate dal governo. Nonostante gli sforzi del Ministro Matteo Salvini e del Governo per sospendere gli aumenti fino all’implementazione di nuovi parametri regolatori, la decisione ha confermato l’incremento delle tariffe. Di seguito, vengono illustrati i dettagli riguardanti l’entità dell’aumento e le implicazioni per gli utenti.

La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori. L'ART ha poi determinato che l'adeguamento tariffario.

