Più soldi per l' ufficio turistico serve organizzare le trasferte del Comune alle fiere

Il Comune ha deciso di aumentare i fondi destinati all'ufficio turistico per coprire le spese delle trasferte alle fiere di settore. La partecipazione a eventi di richiamo nazionale e internazionale sta crescendo, rendendo indispensabili maggiori risorse per sostenere le missioni di rappresentanza. La scelta mira a rafforzare la presenza locale in eventi di settore e promuovere il turismo.

Sempre più partecipazioni alle fiere sul turismo di rilevanza nazionale e internazionale, e più soldi necessari per tutti i servizi connessi alle "missioni" di rappresentanza. Palazzo dei Priori ritocca il contratto con l'ufficio turistico proprio per via delle spese da sostenere per tutto il 2026 riguardanti le trasferte. Dall'Itb di Berlino, a cui la sindaca Chiara Frontini parteciperà in rappresentanza del Comune di Viterbo il 3 marzo, alla Bit di Milano e il Salon les thermalies di Parigi, per citare alcuni degli ultimi appuntamenti a cui la città ha preso parte per promuovere il territorio. E così il terzo settore ufficializza più soldi per la Cristoforo società cooperativa sociale onlus, azienda con sede a Pontassieve (Firenze) che ha in carico la conduzione del servizio dell'ufficio turistico.

