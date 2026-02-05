Le fiere di Bellaria cambiano volto al centro città. Durante gli eventi di sant’Apollonia e san Valentino, le strade si svuotano dalle auto e vengono allestiti parcheggi gratuiti. Questo modo di gestire il traffico permette di rendere più sicure e accessibili le vie principali, attirando più visitatori e riducendo il caos. La città prova così a riscoprire il suo centro, senza auto e con più spazio per le persone.

Parcheggi gratuiti e stop al traffico in centro. A Bellaria le fiere di sant’Apollonia e san Valentino rivoluzionano la viabilità. Nelle giornate di domani, lunedì e di sabato 14 sarà possibile parcheggiare gratuitamente in tutte le aree di sosta normalmente a pagamento in tutto il territorio comunale. Parallelamente scatteranno le chiusure al traffico in centro, dalla notte tra oggi e domani fino alla fine di lunedì e poi dalla notte tra il 13 e il 14 febbraio fino a domenica 15 compresa, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza. Entrando nel dettaglio, lo stop alla circolazione interesserà via Guidi tra piazza Matteotti e piazzale Gramsci, via Pascoli tra via Metauro e via Pavese, via Pavese fino a via don Milani, via don Milani fino a via De Gasperi, oltre a piazza Matteotti, piazza don Minzoni, via Mare Adriatico tra piazza Matteotti e via Mare Mediterraneo, via Torre tra piazza Matteotti e via Conca e parte di via Perugia tra via Mauro Elios e piazzale Gramsci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le fiere rivoluzionano il traffico. Stop alle auto nelle vie del centro

Approfondimenti su Bellaria Fiere

In vista del Ponte dell’Immacolata e dell’afflusso di circa mezzo milione di turisti, il Comune di Napoli annuncia un nuovo piano traffico.

L’amministrazione ha firmato l’ordinanza che vieta il traffico in centro tra le 17 e le 19.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bellaria Fiere

Argomenti discussi: Le fiere rivoluzionano il traffico. Stop alle auto nelle vie del centro.

Le fiere rivoluzionano il traffico. Stop alle auto nelle vie del centroParcheggi gratuiti e stop al traffico in centro. A Bellaria le fiere di sant’Apollonia e san Valentino rivoluzionano la viabilità. Nelle giornate di domani, lunedì e di sabato 14 sarà possibile parche ... ilrestodelcarlino.it

Le fiere tornano a trainare l’economia italiana: i dati del 2024 e le ottime prospettive per il 2025Il comparto fieristico cresce del 6,1% e genera un indotto da 22 miliardi di euro. Tra le realtà che beneficiano del rilancio anche aziende come Gadget48, specializzate in gadget personalizzati per ... adnkronos.com

Stop a bevande in bottiglie di vetro e lattine durante la Fiera di Sant'Orso facebook