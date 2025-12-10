Barino e ufficio turistico Fornasari | Vanno rilanciati devono offrire di più

Fornasari sottolinea l'importanza di rilanciare due simboli della città: il bar sotto Palazzo Mercanti e l’ufficio turistico. Attualmente, questi luoghi, fondamentali per l’identità locale e il turismo, non riescono a esprimere appieno il loro potenziale. È necessario intervenire per valorizzarli e offrire servizi e atmosfere più coinvolgenti.

«Siamo arrivati a questo punto con un sentimento molto chiaro. Due luoghi del cuore della città – il bar sotto Palazzo Mercanti e l'ufficio turistico – potrebbero esprimere più potenziale. Il bar nasce come luogo di promozione della nostra identità e oggi crediamo che possa soddisfare.

