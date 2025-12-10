Barino e ufficio turistico Fornasari | Vanno rilanciati devono offrire di più
Fornasari sottolinea l'importanza di rilanciare due simboli della città: il bar sotto Palazzo Mercanti e l’ufficio turistico. Attualmente, questi luoghi, fondamentali per l’identità locale e il turismo, non riescono a esprimere appieno il loro potenziale. È necessario intervenire per valorizzarli e offrire servizi e atmosfere più coinvolgenti.
«Siamo arrivati a questo punto con un sentimento molto chiaro. Due luoghi del cuore della città – il bar sotto Palazzo Mercanti e l’ufficio turistico – potrebbero esprimere più potenziale. Il bar nasce come luogo di promozione della nostra identità e oggi crediamo che possa soddisfare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
“Entro fine anno bando unico per barino e Iat” Ma nel centrosinistra tanti dubbi - Entro fine dell'anno l'amministrazione comunale di Piacenza intende procedere con il nuovo bando integrato di concessione dell'ufficio turistico Iat e del ... Segnala piacenzasera.it
