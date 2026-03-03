Durante la riunione del consiglio comunale di giovedì sera sono stati presentati i dati di febbraio che attestano l’efficacia dei dossi e dei controlli con telelaser sulle strade della città. I numeri mostrano un miglioramento nei risultati di sicurezza, confermando l’utilizzo di queste misure come strumenti di controllo della velocità e di prevenzione degli incidenti. L’amministrazione ha sottolineato l’importanza di questi interventi per la sicurezza stradale.

"I nuovi dati di febbraio confermano l’efficacia dei dossi e dei controlli con telelaser". I numeri sono stati sviscerati giovedì sera in consiglio comunale. Nella zona, dove si trovano scuole e impianti sportivi, il limite è di 30 chilometri orari. Da qui i numeri. La velocità media scende sotto i 50 chilometri orari e i sinistri passano da sette a uno. "La strategia adottata per mettere in sicurezza la zona Ovest di Bondeno sta portando i frutti sperati - ha sottolineato Vincenzi -. Gli ultimi rilievi effettuati nel mese di febbraio nel Quartiere del Sole, in particolare nell’area del campo sportivo, dipingono il quadro di una viabilità più lenta, ordinata e, soprattutto, sicura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più sicurezza in strada. Dossi e telelaser funzionano

