Sicurezza su strade e quartieri | i controlli con autovelox telelaser e ump

La polizia locale di Verona ha avviato un’intensa attività di controlli stradali per ridurre incidenti e comportamenti pericolosi. La causa è l’aumento dei casi di eccesso di velocità registrati nelle zone urbane. Durante la settimana, vengono utilizzati autovelox, telelaser e l’ufficio mobile di prossimità per monitorare i quartieri. Le forze dell’ordine vogliono garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire incidenti causati da infrazioni. La presenza delle pattuglie si intensifica nelle aree più trafficate della città.

Anche nell'ultima settimana di febbraio, gli agenti della polizia locale sono impegnati nella prevenzione agli eccessi di velocità e in attività di prossimità nei mercati e nei parchi cittadini Nell'ultima settimana di febbraio, la polizia locale di Verona sarà ancora impegnata in un programma mirato di controlli della velocità e con la presenza dell’ufficio mobile di prossimità (ump) nei quartieri. Da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo le pattuglie dotate di autovelox e telelaser saranno operative su Via San Michele, Via Badile, Viale del Brennero, Via Preare, Via Palazzina e Via Basso Acquar. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Controlli con autovelox, telelaser e ump della polizia locale

Autovelox e telelaser, il calendario di febbraio per i controlli su strade provincialiLa polizia provinciale di Lecce ha pubblicato il calendario dei controlli stradali per febbraio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mobilità sostenibile: investimenti su Zone 30, Strade scolastiche e strisce pedonali innovative; Gemme, Anas: Per le strade necessari più fondi europei; Strade, più ispezioni: ma i Comuni hanno pochi fondi e competenze; Maltempo a Messina: squadre di Messinaservizi e del Comune al lavoro per la messa in sicurezza delle alberature.

docufilm su ambra sabatini e il messaggio di sicurezza stradaleLa vicenda di Ambra Sabatini diventa un racconto di resilienza e una leva per diffondere la cultura della sicurezza alla guida attraverso un docufilm sostenuto da Autostrade per l'Italia. notizie.it

Sicurezza stradale, a Messina torna il Progetto Icaro: al via la 26ª edizioneAl Teatro Vittorio Emanuele lo spettacolo 17 Minuti apre il ciclo di incontri della Polizia Stradale con gli studenti per promuovere responsabilità e consapevolezza alla guida ... msn.com

Mezzi in azione per liberare le strade innevate e garantire l’accesso in sicurezza al Santuario di... #famigliabloccata #interventoanas #montaltopolsi #sanluca - facebook.com facebook