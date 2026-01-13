Appello dei cittadini di San Rigo | Qui la strada è poco sicura Più dossi per limitare velocità

I cittadini di San Rigo chiedono interventi per migliorare la sicurezza stradale. In una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, hanno richiesto l’installazione di più dossi per ridurre la velocità e rendere le strade della frazione più sicure. La proposta, presentata ieri in Sala del Tricolore, mira a garantire maggiore protezione per pedoni e residenti, ottenendo così un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale.

"Chiediamo maggior sicurezza sulle strade di San Rigo ". A invocarlo sono i cittadini della frazione che ieri in Sala del Tricolore hanno presentato una mozione popolare poi approvata all'unanimità dai consiglieri comunali e strappano la promessa di interventi da parte del Comune. "Lungo via San Rigo sono presenti solo tre dossi per rallentare la velocità delle auto, concentrati in un tratto di 300 metri – una delle richieste avanzate dal portavoce Stefano Ferrari – Chiediamo di realizzarne di nuovi, specie in prossimità del centro sociale Biasola, ma anche valutare l'installazioni di ulteriori dispositivi di moderazione del traffico".

