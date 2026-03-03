Il ‘Punto digitale facile’ riparte in XXV Aprile, offrendo più servizi a tutti i cittadini. La struttura si propone di facilitare l’accesso ai servizi digitali, rendendo più semplice la fruizione delle risposte alle esigenze quotidiane. La riapertura mira a rafforzare il legame tra la comunità e le risorse disponibili, promuovendo un ambiente più inclusivo e accessibile.

Una comunità solida e unita è una comunità che permette ai suoi componenti di poter fruire al meglio di tutti i servizi di cui possono avere bisogno. Proprio in quest’ottica ieri ha riaperto, dopo alcuni mesi di chiusura, il Punto digitale facile di Cento, nato grazie all’accordo con la Regione per l’attuazione della misura 1.7.2 del Pnrr ’Rete dei servizi di facilitazione digitale’, finanziata dall’Unione europea. Un progetto che si inserisce tra le azioni del ’Digitale facile in Emilia Romagna’ a cui il Comune ha partecipato con il progetto ’Centesi digitali’. L’iniziativa consiste in "uno sportello dedicato all’alfabetizzazione digitale, a cui i cittadini possono rivolgersi per avere accesso a sessioni di facilitazione individuale e a corsi di formazione di gruppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più servizi per tutti: il ’Punto digitale facile’ riparte in XXV Aprile

