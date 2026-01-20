Abbandono rifiuti | pulizia straordinaria in via dell' Idrovora a Coltano
Lunedì 26 gennaio prenderanno il via le operazioni di pulizia straordinaria in via dell’Idrovora a Coltano. L’intervento, promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa, viene realizzato da Geofor con il supporto dell’Ufficio Ambiente e della Polizia municipale. Questa iniziativa mira a ripristinare il decoro e la tutela ambientale dell’area, contribuendo alla cura del territorio locale.
